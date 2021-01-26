محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر





ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائبا رئيس الوحدة وكذا مديرو إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية بديوان عام المحافظة ومديرى بعض الإدارات المعنية بالوحدة.وتناول الاجتماع مناقشة بعض الملفات بمدينة رأس البر، حيث أصدرت "المحافظ" عدد من التوجيهات بخصوص الموضوعات التى تم طرحها، والتى جاء من بينها سرعة تحديد الموقف الخاص بمديونية عدد من الكافتيريات والمحال لتحصيل مستحقات الدولة، مع مراعاة كافة القرارات الصادرة للتخفيف عن كاهل أصحاب هذه المنشآت فى ظل جائحة كورونا، مشددة على سرعة تنفيذ هذه الإجراءات لاسترداد حق الدولة وكذا تحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين لبرجولات المحال بشارع النيل والكافيتريات بمنطقة الجربى وأيضًا تحصيل المتأخرات.وفى سياق متصل، أكدت المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراء اللازم على وجه السرعة لسحب قطع الأراضى الواجب سحبها، وتقديم تقرير شامل يضم المساحة وكافة البيانات الخاصة بهذه الأراضى.وقد وجهت بحصر الجراجات الخاصة بالعقارات التى يتم استخدامها فى الأغراض الغير مخصصة لها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، وذلك لكونها مخالفة للاشتراطات المحددة.على جانب آخر، أمرت المحافظ بتشكيل مجلس إدارة يختص بمتابعة كافة شئون منطقة الامتداد العمراني والأعمال الجارية به، موجهة بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات بهذه المنطقة والتصدى للاشغالات وفتح جميع الممرات الفرعية بالمدينة.