«تضامن النواب» تناقش بيان وزير التموين بحضور مصيلحي

بدأ، مساء الثلاثاء، اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبي، وحضور على مصيلحي وزير التموين؛ لرصد ومتابعة بيان وزير التموين عقب إحالة رئيس مجلس النواب بجلسته التى عقدت الإثنين الماضى لبيان وزير التموين إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة لبحثه والتأكد من صحته وما ورد فيه، ودراسة كافة التفاصيل وتشكيل لجان للتأكد منه.وعقدت اللجنة المشتركة من التضامن والشؤون الاقتصادية اجتماعًا الأحد الماضى وذلك بالقاعة الفرعونية لمناقشة البيان، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.