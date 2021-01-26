2 % من سكان ألمانيا حصلوا حتى الآن على التطعيم ضد كورونا

عقب حوالي شهر من بدء حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا، تلقى 2% من السكان الجرعة الأولى من التطعيم، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء.ووفقا للبيانات، تلقى أول جرعة من التطعيم حتى الآن أكثر من 1.6 مليون شخص حتى الآن، بينما تلقى أكثر من 283 ألف شخص الجرعة الثانية، والتي من المفترض أن يتم حقنها بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى.وأوضح المعهد أن معظم متلقي اللقاح هم من المقيمين في دور الرعاية وكبار السن والموظفين في المستشفيات ودور المسنين.