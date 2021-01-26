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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:16 م
وقفة رجالة
وقفة رجالة
أمير محمد خالد
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يحل أبطال فيلم "وقفة رجالة" ضيوفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

يأتي ظهور الفنان ماجد الكدواني بعد غياب طويل عن البرامج التليفزيونية، وبمشاركة الفنان بيومي فؤاد والفنان سيد رجب والمطرب أبو، ليكشف الجميع كواليس الفيلم، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلاله، فضلا عن المواقف المهنية التي مرّوا بها خلال مسيرتهم الفنية.

"وقفة رجالة" ينافس في دور العرض حاليا، من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد، والعمل من تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»
أبطال «وقفة رجالة» ضيوف أمير كرارة في «سهرانين»

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