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سياسي

برلماني: الكونجرس يستغل ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:29 م
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
مني هيبة
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استنكر الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان ونائب رئيس حزب الوفد، التدخل الأمريكى في شئون مصر أو التعليق على أحكام القضاء أو ما يتم تشريعه من قوانين أو لوائح أو اتفاقيات أو قرارات من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل تدخل من أي جهة خارجية أو وصاية من أحد.

وأضاف «الهضيبي» في بيان له اليوم، أن الكونجرس الأمريكي يستغل ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها، لافتًا إلى أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت السمة الواضحة للسياسة الأمريكي الجديدة تحت حكم «جو بايدن»، وأظهرت نواياها تجاه مصر والشرق الأوسط مبكرًا.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان إلى أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وأن لديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليًا، مؤكدًا أن بعض التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة بل وعلى أشخاص متورطين في عمليات إرهابية أيضًا، وبعضها ترفض نشر الردود المصرية بشأن هذه التقارير وتعتمد على شواهد غير موجودة على أرض الواقع من الأساس.

وأردف: «تلك المنظمات تتجاهل على سبيل المثال وليس الحصر حجم الإنجازات الموجودة بقطاع الإسكان ومبادرات حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، هذا بخلاف الجهد الكبير المبذول لتحسين حياة المواطنين سواء على مستوى الخدمات أو الدخل أيضًا، وكلها أمور متعلقة أيضا بنصوص القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

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