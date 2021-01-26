محسن محيى الدين يشارك فى بطولة فيلمى «الكاهن» و«عاشق»

تعاقد الفنان محسن محيى الدين على المشاركة في بطولة فيلم "الكاهن" الذي يقوم ببطولته الفنانين إياد نصار ودرة، ويتولى مهمة إخراجه المخرج عثمان أبو لبن، ويقدم الفنان القدير محسن محيى الدين أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم، وذلك بعد ترشيحه من مخرج العمل.ويواصل أبطال الفيلم حاليًا تصويره، حيث يتبقى لهم ما يقرب من أسبوعى تصوير على الانتهاء من التصوير الذي بدأ منذ أكثر من 10 أيام في عدة أماكن متفرقة، أبرزها محافظة الفيوم، ويعرض للفنان محسن محيى الدين حاليًا فيلم "صابر وراضي" الذي يشارك في بطولته، بجانب الفنان أحمد آدم ورزان مغربي.كما تعاقد الفنان محسن محيى الدين على المشاركة في بطولة فيلم "عاشق" الذي يقوم بإنتاجه أحمد السبكي، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، والفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.