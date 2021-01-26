رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محسن محيى الدين يشارك فى بطولة فيلمى «الكاهن» و«عاشق»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:57 م
الفنان محسن محي الدين
الفنان محسن محي الدين
أمير محمد خالد
طباعة
تعاقد الفنان محسن محيى الدين على المشاركة في بطولة فيلم "الكاهن" الذي يقوم ببطولته الفنانين إياد نصار ودرة، ويتولى مهمة إخراجه المخرج عثمان أبو لبن، ويقدم الفنان القدير محسن محيى الدين أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم، وذلك بعد ترشيحه من مخرج العمل.

ويواصل أبطال الفيلم حاليًا تصويره، حيث يتبقى لهم ما يقرب من أسبوعى تصوير على الانتهاء من التصوير الذي بدأ منذ أكثر من 10 أيام في عدة أماكن متفرقة، أبرزها محافظة الفيوم، ويعرض للفنان محسن محيى الدين حاليًا فيلم "صابر وراضي" الذي يشارك في بطولته، بجانب الفنان أحمد آدم ورزان مغربي.

كما تعاقد الفنان محسن محيى الدين على المشاركة في بطولة فيلم "عاشق" الذي يقوم بإنتاجه أحمد السبكي، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، والفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقي؟

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

الأنبياء فى مفردات الحارة المصرية

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»