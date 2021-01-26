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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا 7. 0% خلال 24 ساعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:22 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 7. 0% حتى الساعة 07:01 صباح الثلاثاء، بتوقيت نيويورك مقارنة بالوقت ذاته أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3. 25 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مساوية لمتوسط الزيادة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ إجمالي 21. 3 مليون حالة، بزيادة بنسبة 4. 1% عن الوقت نفسه من اليوم السابق.

وأضافت البيانات أن ولاية كونيتيكت شهدت زيادة بنسبة 4. 2% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 243 ألفا و632 حالة.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث توفى 422 شخصا.

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