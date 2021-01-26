مصنوع من الألماس والزمرد.. سعر خاتم خطبة تيفاني ترامب

بالتزامن من نهاية عهد والدها من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «تيفاني» خطبتها على حبيبها مايكل، وهي ترتدي خاتم لامع من الألماس في صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.خطبة تيفانيوعلقت تيفاني ترامب على صورتها: «لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض»، وهو ما حدث قبل خروج عائلتها من البيت الأبيض.وأضافت: «لا شيء أكثر خصوصية من ارتباطي بخطيبي الرائع مايكل، أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم».لينهال عليها التعليقات الإيجابية والتهاني والمباركات بمناسبة خطبتها.خاتم تيفاني بتصميم لبنانيظهرت تيفاني، بخاتم ألماسي مميز فى يدها، أثار تساؤل الكثير من المستخدمين، وهو ما عرف لاحقا بأنه من تصميم اللبناني، سامر حليمة، حيث أعادت تيفاني ترامب نشر صورتها مع مايكل وحليمة، عبر خاصية ستوري إنستجرام".وشكرت المصمم على جودة تصميمه قائلا: "شكرًا سامر حليمة على التصميم الرائع، أنت فنان حقيقي".ما سعر خاتم خطبتها؟ومن جانبه، هنأ المصمم حليمة الثنائي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلا: "بدأنا عام 2021 بنكهة رئاسية، تهانينا للزوجين الذهبيين، تيفاني ترامب ومايكل بولس، على خطبتهما"، مضيفا "توج الزوجان حبهما بخاتم ألماس يزن 13 قيراطًا، وحجر مركزي على شكل الزمرد، محاطًا بماستين من قطع ترابيز، الحب يتغلب على جميع الصعوبات".وتقدر قيمة الخاتم، بمليون ومئتي ألف دولار تقريبا، وقد عكف على تصممه صائغ المجوهرات اللبناني العالمي سامر حليمة، وهويزن 13 قيراطا مع حجر ماسي، تم شراؤه من دبي، مقطوع بنمط الزمرد ذي الشكل المركزي G بلون بتصنيف VVS، بأسلوب "ترابيز" Trapeze Cut.