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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 42 مخالفة تموينية بمطروح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:07 م
حملةتموينية
حملةتموينية
ياسمين شعيب
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ترأس حسن كمال الشيباني، مدير مديرية التموين بمطروح، حملة تموينية للمرور على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وإدارة تموين مطروح.

جاء ذلك لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

أسفرت الحملة عن ضبط 42 مخالفة تموينية عبارة عن "عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، إنتاج خبز ناقص الوزن، بيع سلع بأزيد عن السعر الرسمي، مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية"، وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

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