مجلس النواب يوافق على إحالة بيان وزير الطيران للجان المختصة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.جاء ذلك بعدما استعرض الوزير خطة العمل خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية في الفترة المقبلة، حيث رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة.ويعاود المجلس الانعقاد غدًا الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحًا، للاستماع لبيان وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.