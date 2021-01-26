روسيا تقترح عقد لقاء بمشاركة مصر والأردن والإمارات والبحرين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تقترح عقد لقاء وزاري لـ"رباعية الشرق الأوسط" في ربيع أو صيف العام الجاري بمشاركة فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن والإمارات والبحرين.وقال لافروف، مرحبا بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي حول التسوية في الشرق الأوسط، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التسوية في الشرق الأوسط عبر الفيديو اليوم الثلاثاء: "لقد أيد بلدنا منذ البداية عقد مثل هذا المؤتمر، والتي ذكرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "دعمًا لهذه المبادرة، نقترح التفكير في عقد لقاء وزاري في صيف أو ربيع العام الجاري بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء في الرباعية، وأربع دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، وبمشاركة إسرائيل وفلسطين بالطبع".وتابع: "سيكون من المهم أيضا دعوة المملكة العربية السعودية بوصفها من أطلق مبادرة السلام العربية".