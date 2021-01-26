مبعوث أمريكا: سياسة بايدن داعمة لحل دولتي فلسطين وإسرائيل

، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

قال ريتشارد ميلزوأضاف القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات نقلتها رويترز، أن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة".وأشار إلى أن "بايدن" يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة "ترامب".وأكد القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تقر أنه لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.