«اتحاد المنتجين» يطالب بضبط منظومة تسويق الدواجن

قال إياد حرفوش، عضو الاتحاد العام للدواجن، إن تكلفة إنتاج الدواجن أعلى من سعر البيع 2 جنيه رغم انخفاض طن العلف في السوق المحلية 250 جنيهًا للطن خلال الأيام الأخيرة إلاّ أنه تكلفة الدواجن مازالت أعلى من السعر الحالي في الأسواق.وطالب حرفوش، في تصريحات لـ«الدستور»، بتنظيم دخول أعداد كتاكيت الجدود المستوردة التي تدخل السوق المصرية، حتى يتم التحكم في حجم المعروض من الدواجن ويتم ضبط العرض مع الطلب، مشيرًا إلى أن السعر العادل يعمل على استمرار صناعة الدواجن وأن الخسائر تجعل المنظومة غير قابلة للاستمرار.أضاف أن خامات الأعلاف تمثل 80% من المستورد والتي تدخل في صناعة الدواجن، وأن البدائل زراعة محاصيل الأعلاف وهو ما أصبح من الصعب نتيجة نقص المياه، مشددًا على ضرورة تنظيم المعروض وضبط منظومة التسويق للدواجن.