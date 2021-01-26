وكيل «موازنة النواب» يطالب وزير الطيران بتطوير مطار سوهاج

شدد وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة تطوير خدمات مطار محافظة سوهاج، مطالبًا محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بإنشاء حجر صحي به وتجهيزه لاستقبال جثامين المتوفين العاملين بالخارج من أبناء سوهاج والمحافظات الأخرى.وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، لمناقشة بيان وزير الطيران المدني: «أعداد المتوفين بالخارج تصل إلى مئات الآلاف، وعدم تجهيز المطار لاستقبال جثامينهم، يكبد ذويهم مشقة وتكلفة عالية لنقل جثامينهم من مطار القاهرة أو الأقصر».وفي السياق ذاته، طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزير الطيران، بتوضيح روية الوزارة نحو الدمج وإزالة الاشتباكات الإدارية وتكرار الاختصاصات المتعلقة بأجهزتها المختلفة، مشيرًا إلى تكرار في الاختصاصات والأهداف ما بين ديوان الوزارة، وسلطة الطيران المدني وصندوق دعم الطيران، الأمر الذي يتنافى مع اتجاه الدولة نحو إعادة الهيكلة ودراسة الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات التابعة لها.