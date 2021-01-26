إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة متولى حسنين، حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرارات الإزالة لثلاثة أكشاك مخالفة بالطريق الدولى بقرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط.وقامت الوحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، فضلًا عن شن حملات مستمرة على كافة المناطق بنطاق المدينة والقرى التابعة لها لإزالة أية مخالفات فور رصدها.