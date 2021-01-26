«القاهرة كابول» أول عمل درامى جاهز للعرض فى رمضان 2021

يشهد موسم دراما رمضان 2021 منافسة درامية قوية، حيث يتنافس عدد كبير من الأعمال لكبار النجوم، ومن بين هذه الأعمال مسلسل "القاهرة كابول" الذي يقوم ببطولته الفنانين طارق لطفي وحنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وهو العمل المؤجل من رمضان الماضي.وعلمت "الدستور" أن صناع المسلسل انتهوا من تصويره منذ فترة، ودخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة، وخلال أيام سيكون العمل انتهى بالكامل، وبذلك يكون أول عمل درامي جاهز للعرض في موسم رمضان 2021.وتدور أحداث المسلسل حول 3 قصص مثيرة حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر فى الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، ويقدم طارق لطفي دور إرهابي، وفتحي عبدالوهاب دور ضابط، وخالد الصاوي دور إعلامي.