محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع ممثلى أحد المكاتب الاستشارية وممثلى شركة الغاز، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع إقامة المنطقة الحرة العامة الجديدة المقرر إنشاؤها على مساحة ١٨٣ فدان بمركز كفر وذلك عقب زيارتها للموقع صباح اليوم لرصد كافة المحاور المُتعلقة به على أرض الواقع.وتناول الاجتماع استعراض شامل للدراسة الأولية للمشروع وعرض الأهداف والمطالب الاستثمارية، إذ ستحقق المنطقة الجديدة طفرة فى مجالات تنويع القاعدة الإنتاجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع تمتع المساحة التى تم الموافقه على تخصيصها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بمقومات جاذبة للاستثمار والتى يأتى أهمها قرب الموقع من ميناء دمياط بحوالى ٢٢كم ٢.واطلعت "المحافظ" على المقترحات التصميمية للمشروع طبقًا لمعايير ومتطلبات واشتراطات محددة تتناسب مع الأنشطة المستهدفة بالمشروع والتى ستشمل أنشطة صناعية وخدمية وتخزينية، كما ناقشت سُبل توصيل الغاز للموقع لخدمة القطاع الصناعى.وأكدت على ضرورة مراعاة كافة المحاور خلال الدراسات التى يجرى إعدادها تمهيدًا لاختيار التصميم النهائى والبدء فى التنفيذ بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.