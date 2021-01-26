مخاوف من تأثير تدهور الأوضاع في إفريقيا الوسطى على السودان

حذر مراقبون من تأثير تدهور الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى على دول الجوار مثل السودان وتشاد من انتقال للمرتزقة والعناصر الإرهابية وتهريب البشر.وتشهد إفريقيا الوسطى هذه الأيام تصاعدًا في أعمال العنف، على خلفية الانتخابات الرئاسية والتي جرت في 27 ديسمبر الماضي، وفاز فيها رئيس البلاد الحالي، فوستان أرشانج تواديرا بولاية ثانية، والذي تبعه قيام عدد من الجماعات المسلحة المتمردة بشن هجوم واسع النطاق على العاصمة بانغي بهدف الإطاحة بالرئيس المنتخب، دون أن يتمكنوا من الوصول اليها الى هذه اللحظة.وكشفت تقارير دولية عن سيطرة المتمردين حتى الآن على ثلثي البلاد، فيما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، وسط تحذيرات من استغلال تجار الحرب والمرتزقة من الدول المجاورة الأوضاع في إفريقيا الوسطى والمشاركة بالعمليات العسكرية هناك، بهدف كسب المال والسلطة وفتح قنوات وشبكات تهريب عبر الحدود وغيرها من النشاطات الإجرامية.وحذر مراقبون من لجوء الشباب السودانيين العاطلين عن العمل والباحثين عن المال، وحتى المجرمين، للعمل كمرتزقة وللقتال في صفوف الجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى ما يؤدي الى كارثة ومشاكل جديدة يعاني منها السودان.وأظهرت تقارير دولية مشاركة مرتزقة تشاديين في الأعمال العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأعلنت قيادة الجيش في إفريقيا الوسطى عن تمكنها من تحييد حوالي 50 مسلحًا متمردًا قرب العاصمة بانغي، مشيرة الى أن أغلب هؤلاء مواطنون تشاديون، وقد تمت مصادرة وثائق رسمية تشادية خاصة بالجمارك تؤكد وجود عمليات نقل لمرتزقة تشاديين إلى أفريقيا الوسطى، كما أثبتت التحقيقات ارتباط هؤلاء المسلحين بجماعات اسلامية تشادية متطرفة.ويخشى السودان من تضرره بما يجري في إفريقيا الوسطى حيث يمتلك حدود برية معها مثل تشاد وسط مخاوف من مشاركة أعدادا هائلة من المرتزقة من السودان في الحرب الأهلية الدائرة في أفريقيا الوسطى، بجانب إمكانية تعرض السودان لعقوبات دولية مجددا والإضرار بدول الجوار بسبب انخراط أفراد تابعين لها في الحرب ما يضيع جهود خروج الخرطوم من قوائم العقوبات الامريكية والدولية بعد ثلاثة عقود.ويعمل المجلس السيادي والجيش السوداني على اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضبط الحدود ومنع تنقل المرتزقة والمسلحين عبرها من والى دول الجوار، وسط دعوات لملاحقة الفارين من وجه العدالة وتجار الحرب والذين يجندون الشباب ويرسلوهم للخارج، بجانب ملاحقة من هم خارج السودان ويقومون بلعب دور تخريبي بتحريض الشباب في الداخل ودفعهم للقتال في دول أخرى.ويطالب المواطنون الحكومة الانتقالية بالسودان بتكثيف جهودها لتأمين ظروف الحياة والمعيشة الكريمة للمواطنين وتوفير فرص العمل للشباب لقطع الطريق على تجار الحروب الذين يقومون بعمليات تجنيد للشباب.