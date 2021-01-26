أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

أعلنت الفنانة أحلام عن طرح ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم "أحلام 2021" في الأول من فبراير القادم وذلك عبر حسابها بموقع تويتر.ويضم ألبوم أحلام الجديد 20 أغنية، وتتعاون فيه مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغنيات المصرية.وتتعاون "أحلام" مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ، والأمير بدر بن عبدالمحسن، والملحن عزوف، والشاعر دايم السيف، والأمير خالد الفيصل، والملحن طلال، والموزع خالد عز، والملحن أحمد الهرمي.