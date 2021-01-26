مطران الغربية ينشر صورة للملاك الحارس مع الأطفال
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:06 م
جرجس صفوتطباعة
نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للملاك الحارس الذي يحرس الأطفال.
وعلق نيقولا على الصورة قائلًا: "من قانون الملاك الحارس: "أيها الساهر لنفسي، الذي مُنحته من لدن الله، أيها النصير والمرشد لحياتي، أُسبحك يا ملاك الله الضابط الكل الإلهي، الملاك الحارس، يحرسكم جميعًا وأبنائكم من كل ضرر".
وعلق نيقولا على الصورة قائلًا: "من قانون الملاك الحارس: "أيها الساهر لنفسي، الذي مُنحته من لدن الله، أيها النصير والمرشد لحياتي، أُسبحك يا ملاك الله الضابط الكل الإلهي، الملاك الحارس، يحرسكم جميعًا وأبنائكم من كل ضرر".
مطران الغربية ينشر صورة للملاك الحارس مع الأطفال
مطران الغربية ينشر صورة للملاك الحارس مع الأطفال