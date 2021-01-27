11 نوع جاكيت ومعطف شتوي للتألق في الفصل البارد

تسعى جميع السيدات للشعور بالدفء في هذا الفصل البارد، ويحتارن في موديلات الجواكيت التى سيرتدوها في اطلالتهم اليومية، بداية من الجواكيت الأنيقة مرورًا بالبالطو الخفيف حتى المعاطف الثقيلة، وهناك 11 نوع جاكيت يجب أن يتوافر في خزانة ملابس أي امراة لتتألق بهم في موسم فصل الشتاء.



- الجاكيت الصوف:

الجوخ دائمًا اختيار جيد في فصل الشتاء، خاصة في فترات الصباح، فهو قادر على أن يمتص أشعة الشمس ويمنح الدفء الذي ترغب فيه المرأة.



- الجاكيت الجينز:

يمكن ان تختار المرأة الجاكيت الجينز الثقيل في الشتاء فهو من القطع التي يسهل ارتدائها وتنسيقها مع اي اطلالة.



- المعطف الترنش: قطعة عملية للغاية، في فصل الشتاء.



- المعطف الفستان:

تألقت الكثير من النجمات بالمعطف الفستان، وظهرت به الكثيرات من مدوني الموضة.



- المعطف الملون:

اعتدنا على أن تكون أغلب المعاطف في فصل الشتاء ذات ألوان غامقة أو محايدة، ولكن اصبحت المعاطف ذوات الألوان الساطعة في الشتاء للحصول على إطلالة مميزة ومختلفة.



- المعطف الفرو:

لأى امراة تبحث عن الدفء والأناقة في وقت واحد، ننصحها بالمعطف الفرو.



- الجاكيت الجلد:

لا يمكن الاستغناء عن وجود الجاكيت الجلد في خزانة كل امرأة.



- الجاكيت القطيفة:

ومازالت موضة القطيفة تسيطر على أغلب ملابس شتاء 2020، ومن أبرزها الجاكيت القطيفة لخامته الأنيقة، يمكن تنسيقه بطرق مختلفة ليتناسب مع أي مناسبة أو إطلالة.



- الكاب:

قديمًا كانت النمساء في الستينات والسبعينات الجواكيت الكاب، ولكنه اصبح موضة من جديد.



- الجواكيت المطرزة:

بعدما عادت الأعمال اليدوية من جديد لتنال إعجاب الكثيرين فكان من الطبيعي أن نرى الجواكيت المطرزة تلفت الأنظار من جديد.

