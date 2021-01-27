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د. محمد الباز
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لايف ستايل

11 نوع جاكيت ومعطف شتوي للتألق في الفصل البارد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:36 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تسعى جميع السيدات للشعور بالدفء في هذا الفصل البارد، ويحتارن في موديلات الجواكيت التى سيرتدوها في اطلالتهم اليومية، بداية من الجواكيت الأنيقة مرورًا بالبالطو الخفيف حتى المعاطف الثقيلة، وهناك 11 نوع جاكيت يجب أن يتوافر في خزانة ملابس أي امراة لتتألق بهم في موسم فصل الشتاء.

- الجاكيت الصوف:
الجوخ دائمًا اختيار جيد في فصل الشتاء، خاصة في فترات الصباح، فهو قادر على أن يمتص أشعة الشمس ويمنح الدفء الذي ترغب فيه المرأة.
11 نوع جاكيت ومعطف
- الجاكيت الجينز:
يمكن ان تختار المرأة الجاكيت الجينز الثقيل في الشتاء فهو من القطع التي يسهل ارتدائها وتنسيقها مع اي اطلالة.
11 نوع جاكيت ومعطف
- المعطف الترنش:
قطعة عملية للغاية، في فصل الشتاء.

11 نوع جاكيت ومعطف
- المعطف الفستان:
تألقت الكثير من النجمات بالمعطف الفستان، وظهرت به الكثيرات من مدوني الموضة.
11 نوع جاكيت ومعطف
- المعطف الملون:
اعتدنا على أن تكون أغلب المعاطف في فصل الشتاء ذات ألوان غامقة أو محايدة، ولكن اصبحت المعاطف ذوات الألوان الساطعة في الشتاء للحصول على إطلالة مميزة ومختلفة.
11 نوع جاكيت ومعطف
- المعطف الفرو:
لأى امراة تبحث عن الدفء والأناقة في وقت واحد، ننصحها بالمعطف الفرو.
11 نوع جاكيت ومعطف
- الجاكيت الجلد:
لا يمكن الاستغناء عن وجود الجاكيت الجلد في خزانة كل امرأة.
11 نوع جاكيت ومعطف
- الجاكيت القطيفة:
ومازالت موضة القطيفة تسيطر على أغلب ملابس شتاء 2020، ومن أبرزها الجاكيت القطيفة لخامته الأنيقة، يمكن تنسيقه بطرق مختلفة ليتناسب مع أي مناسبة أو إطلالة.
11 نوع جاكيت ومعطف
- الكاب:
قديمًا كانت النمساء في الستينات والسبعينات الجواكيت الكاب، ولكنه اصبح موضة من جديد.
11 نوع جاكيت ومعطف
- الجواكيت المطرزة:
بعدما عادت الأعمال اليدوية من جديد لتنال إعجاب الكثيرين فكان من الطبيعي أن نرى الجواكيت المطرزة تلفت الأنظار من جديد.
11 نوع جاكيت ومعطف
- البومبر جاكيت:
من الصيحات الرائجة منذ أعوام هو البومبر جاكيت، فهو مناسب لهذه الأجواء الباردة، نظرًا لقدرته على منح الدفء اللازم.


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