صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

قدمت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قائمة بالأعمال التي من المأمول صدورها خلال العام الجارى، كان أبرزها الرواية الجديدة للحائز على جائزة نوبل للآداب الإنجليزي الياباني كازو إيشيجورو، والتي جاءت بعنوان "كارلا والشمس" عن دار نشر فابر.وأضافت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن "رواية (كارلا والشمس) تعبر عن مشاعر الإنسانية والكرامة في إطار رحلة وجدانية للبحث عن معنى الحب"، مشيرة إلى أن هذه الرواية التي تدور حول "صديق متخيل" هي العمل الأدبي الأول لإيشيجورو منذ فوزه بجائزة نوبل لآداب عام 2017.ويعد إيشيجورو، أشهر مؤلفي الأدب المعاصرين في العالم المتحدث بالإنجليزية، وحصل على 4 ترشيحات لجائزة بوكر الأدبية ونالها عام 1989 عن روايته "بقايا النهار".وفي عام 2008، صنفت صحيفة "التايمز" إيشوجورو في المرتبة 32 في قائمتها لأعظم 50 مؤلفًا بريطانيًا منذ عام 1945.وفي خطاب إعلان الفائز بجائزة نوبل، قالت اللجنة إن "إيشيجورو البالغ من العمر 62 عامًا، كشف في رواياته المشحونة بالعواطف عن الهاوية الكامنة تحت شعورنا الوهمي بالتواصل مع العالم".واشتهر الكاتب البريطاني بروايته "بقايا النهار"، التي تحولت في ما بعد لفيلم سينمائي ناجح من بطولة "أنتوني هوبكنز" و"إيما تومسون"، وكانت آخر أعماله مجموعة قصصية قصيرة بعنوان "مقطوعات موسيقية".وفي فئة الكتب غير الخيالية، يأتي على رأس القائمة كتاب العالم والملياردير بيل جيتس، بعنوان "كيف تتجنب كارثة مناخية".ويناقش جيتس، المؤسس المشارك لمايكروسوفت، الأدوات اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تؤثر بشكل سلبي على الأزمات المناخية على الكوكب.ويعد العالم بيل جيتس أبرز المهتمين بقضايا التغير المناخي، وكانت آخر خطواته في هذا الصدد اقتراحه تشكيل وكالة أمريكية جديدة لمعالجة تغير المناخ، وزيادة تمويل الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة بمقدار 5 أضعاف.