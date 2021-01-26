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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: مصر دولة مستقلة لا تقبل توجيه انتقادات إليها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:45 م
النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن مصر دولة مستقلة حرة الإرادة، ولا يقبل من أي دولة كانت أو منظمة موجهة، توجيه انتقادات إليها، وسرد أكاذيب وهلاوس غير موجودة في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى رفض مصر التام لهذه الانتقادات، التي وجهها بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ضد مصر والزعم بأن فيها معتقلين سياسيين على غير الحقيقة، مؤكدا أن مصر ليس فيها معتقلون سياسيون بل خارجون عن القانون.

وأكد الجبلاوي، أن مصر ليس فيها معتقلون، وأن الأحكام التي تصدر بخصوص البعض هى أحكام قضائية يسطرها قضاء مصري نزيه لا أحد يتدخل في أحكامه ولا يعلق عليه ومشهود له بالنزاهة.

وقال عضو مجلس النواب إن انتقادات بعض أعضاء من الكونجرس الأمريكي، الأوضاع في مصر لا تزيد عن كونها مزايدة رخيصة، موضحا أنه الأولى بالكونجرس أن يفتش في مهازل اقتحام مبناه والطريقة التي تصرفوا بها مع الفوضويين عندهم قبل أن يوجهوا انتقادات لمصر.

وشدد على أن قيادة الرئيس السيسي تعمل من أجل صالح 100 مليون مصري ويزيد، ولا يمكن الاستماع ولا الالتفات لمثل هذه المزاعم، قائلا: أمن وحياة عشرات الملايين من المصريين لا تساوم بانتقادات حقوقية ولا مزاعم أمريكية، والإرهاب لا تهاون معه ولا مع عناصره من الخونة المأجورين ضد البلاد.

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