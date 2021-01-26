الكاثوليكية تطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "عمل الله".جاء ذلك تحت شعار:"أقولُ لأُورُشليمَ: سأُعمِّرُكِ، ولمُدُنِ يَهوذا: سأبني خرائِبَكِ. وأقولُ لِلبحرِ: إنشَفْ! أنا جفَّفتُ أنهارَكَ. وأقولُ لكورَشَ: إرْعَ شعبي وتَمِّمْ كُلَ ما أشاءُ، ولأُورُشليمَ: سأبنيكِ، وللهَيكلِ: سأضَعُ أُسُسَكَ. (أشعياء44 26-28)