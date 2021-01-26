إغلاق نقابة المهندسين بالإسكندرية 4 أيام لأعمال التطهير ضد كورونا

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة، والمهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إغلاق مقر نقابة المهندسين بالشاطبى ومركز الخدمات بنادى المهندسين بسابا باشا 4 أيام بدءًا من الخميس الموافق 28 يناير حتى الأحد 31 يناير 2021 لأعمال التطهير والتعقيم منعا لانتشار فيروس كورونا.وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن قرار الغلق بناء على قرار النقابة العامة للمهندسين بتطهير مقرات النقابات فى هذا التوقيت حفاظا على سلامة وصحة المهندسين.وأضاف أنه سيتم إيقاف الخدمات فى مقر النقابة فى الشاطبى ومركز الخدمات فى نادى المهندسين بسابا باشا بدءًا من الخميس القادم لحين تطهير كافة المقرات التى يتردد عليها المهندسون ثم استئنافها مرة أخرى بدءًا من الإثنين 1 فبراير 2021.