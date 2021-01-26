القبطية الكاثوليكية تطلق خدمة المشورة الشبابية والأسرية

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الإيبارشية البطريركية، تعلن عن بدء خدمة المشورة الأسرية - الشبابية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مواعيد الاتصال من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً فيما عدا الجمعة.وكان قد قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، مسبقا إن الكنيسة الكلدانية مستمرة في المشاركة بمركز القديس ألفونس للاعترافات والمشورة الروحية في كاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما.