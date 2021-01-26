وزير الطيران: مبادرة «شتي في مصر» لم تحقق المرجو منها

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه بالرغم من خفض سعر تذكرة الطيران الداخلي من 1800 إلى 1500 جنيه لمحافظة الأقصر، لكن الإقبال ضعيف، لاسيما أن الفنادق لم تقم بخفض الإقامة لديها، بما يشجع المواطنين على الانتقال إلى هذه المناطق.وأضاف عنبة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه لكي تنجح المبادرة "شتي في مصر" كان يجب أن يكون هناك خفض في تكلفة الإقامة بالفنادق، مضيفًا: "لا أضحك عليكم.. لم تحقق في ضوء ما استعرضته المرجو منها".وتابع عنبة، في حديثه تعقيبًا على أعضاء مجلس النواب المطالبين بخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلية بقوله: "أعدكم بنظرة أخرى إليها".وكان وزير الطيران المدني قد استهل كلمته بشكر أعضاء مجلس النواب على كلماتهم، بقوله: "من قلبي بشكركم على النقد البناء، لاسيما أن السلطتين التنفيذية والتشريعية هما جناحا دفع الدولة للأمام".