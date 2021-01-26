رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيطالي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:28 م
سيرجيو ماتاريللا
سيرجيو ماتاريللا
أ ش أ
طباعة
بدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا الذي أعلن مكتبه قبل قليل قبول استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبو كونتي مشاوراته مع قادة الأحزاب الإيطالية لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وبحسب الرئاسة الإيطالية فقد كلف الرئيس الإيطالي رئيس الوزراء المستقيل بمباشرة تصريف أعمال الحكومة الإيطالية وذلك لحين الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مراقبون في روما إن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبو كونتي من منصبه هي مناورة تكتيكية أراد بها كونتي اختبار حظوظه في قيادة الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إيطاليا، وأكد مقربون من دوائر صنع القرار في إيطاليا أن رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل جوسيبو كونتي يتمتع باحترام كاف من قادة الأحزاب الإيطالية تؤهله لتشكيل حكومة أغلبية بقيادته في المرحلة القادمة.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبو كونتي من منصبه عقب اجتيازه بنجاح تصويت بالثقة في غرفتي تشريع البرلمان الإيطالي في الأسبوع الماضي وذلك بعد قيام رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماثيو رينزي بتفجير أزمة سياسية بعد إعلان انسحابه من تحالف "تحيا إيطاليا" وهو تحالف سياسي مصغر كان يقوده جوسيبو كونتي واستطاع من خلال منصة هذا التحالف الوصول إلى مقعد رئيس الوزراء.

لكن التصويت على الثقة في حكومة كونتي لم يدع له سوى أغلبية بسيطة للاستمرار في بقائه في السلطة، حيث عجز كونتي عن حشد الدعم السياسي المطلوب لحصوله على أغلبية أوسع طيفا من قادة الأحزاب السياسية الإيطالية الرئيسية.

وبصورة أساسية.. يتمتع كونتي بدعم حزبين ائتلافيين في إيطاليا وهما "حركة خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي الإيطالي" وإلى جانبهما "حركة العدالة والمساواة" ذات التوجه اليساري، وعلى ضوء ذلك دعت المعارضة الإيطالية التي يقودها ماثيو سيلفيني، وهو من التيار اليميني المتشدد إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

الصور

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»

«ألم رصاص» أول رواية تتحدث عن مرضى فيبروميالجيا