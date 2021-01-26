برلماني يوجه تساؤلات لوزير الطيران بشأن أعمال تطوير المطارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، توجيه النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الأسئلة لوزير الطيران المدني محمد منار عنبة، بشأن أعمال تطوير المطارات.وسأل النائب، وزير الطيران في مجموعة من المحاور بشأن ما تم تطويره في الوزارة بعد ضخ الحكومة حوالي ٥٠ مليار جنيه خلال العام الماضي.وقال "بدوي" إن أزمة الإغلاق العالمي أثرت بشكل كبير على حركة النقل بصفة عامة والطيران بصفة خاصة لارتباطها بمجالات عديدة مثل السياحة والصناعة.كما تساءل "بدوي" حول الموقف التشغيلي لمطارات "سفنكس ٦ أكتوبر - العاصمة الدولي - مطار برنيس"، وتساءل أيضًا حول النسبة الاستيعابية سنويًا لهذه المطارات.