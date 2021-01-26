برلماني يوجه تساؤلات لوزير الطيران بشأن أعمال تطوير المطارات

برلماني يوجه تساؤلات لوزير الطيران بشأن أعمال تطوير المطارات
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:58 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، توجيه النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الأسئلة لوزير الطيران المدني محمد منار عنبة، بشأن أعمال تطوير المطارات.
وسأل النائب، وزير الطيران في مجموعة من المحاور بشأن ما تم تطويره في الوزارة بعد ضخ الحكومة حوالي ٥٠ مليار جنيه خلال العام الماضي.
وقال "بدوي" إن أزمة الإغلاق العالمي أثرت بشكل كبير على حركة النقل بصفة عامة والطيران بصفة خاصة لارتباطها بمجالات عديدة مثل السياحة والصناعة.
كما تساءل "بدوي" حول الموقف التشغيلي لمطارات "سفنكس ٦ أكتوبر - العاصمة الدولي - مطار برنيس"، وتساءل أيضًا حول النسبة الاستيعابية سنويًا لهذه المطارات.
وسأل النائب، وزير الطيران في مجموعة من المحاور بشأن ما تم تطويره في الوزارة بعد ضخ الحكومة حوالي ٥٠ مليار جنيه خلال العام الماضي.
وقال "بدوي" إن أزمة الإغلاق العالمي أثرت بشكل كبير على حركة النقل بصفة عامة والطيران بصفة خاصة لارتباطها بمجالات عديدة مثل السياحة والصناعة.
كما تساءل "بدوي" حول الموقف التشغيلي لمطارات "سفنكس ٦ أكتوبر - العاصمة الدولي - مطار برنيس"، وتساءل أيضًا حول النسبة الاستيعابية سنويًا لهذه المطارات.