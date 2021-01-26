برلماني: مصر تحملت فاتورة إجهاض الإرهاب والمخطط الصهيوني الأمريكي بالشرق الأوسط

أعلن سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، رفضه التدخل الأمريكي في الشأن المصري.وأكد «سوس» في بيان له اليوم، قدرة مصر على التصدي لما تحاول التيارات المغرضة تصديره، مشيرا إلى أن الدولة تحملت فاتورة إجهاض الإرهاب في المنطقة، وكذلك المخطط الصهيوني الأمريكي في الشرق الأوسط لتفتيت المنطقة.وشدد على أنه ليس من حق عضو من النواب لدولة التدخل في شئون دولة أخرى، لكن دوره الدفاع عن قضايا وطنه وحقوق دائرته التي تم انتخابه بها، مضيفا «لايوجد لدينا معتقلين سياسين في مصر، لكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم وكلاهما قضاء نزيه مستقل لاينظر لأي اعتبارات سياسية».