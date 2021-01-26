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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:55 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لقاءً جماهيريا مع أهالي قرى الوحدة المحلية للحمام بمركز ناصر.

وذلك بحضور النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، وعلى يوسف رئيس المدينة، ومحمد جبر معاون المحافظ، وعدد من شباب البرنامج الرئاسي وشباب تأهيل وتمكين وعناصر من وحدة الرصد الميداني وعدد من القيادات الطبيعية بالوحدة المحلية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأشار محافظ بني سويف إلى حرصه على لقاء المواطنين والوقوف على مطالبهم وشكواهم بأماكن إقامتهم، منوهًا أنه اتخذ عددًا من الإجراءات للوقوف على كل صغيرة وكبيرة في كل قرية وعزبة ومدينة، حيث قام بتشكيل وحدة رصد ميداني في كل قرية، بجانب لجنة شؤون القرى برئاسة معاون المحافظ، علاوة على تشكيل فريق رصد إعلامي وإتاحة أرقام وخطوط ساخنة وغيرها من القنوات والوسائل لتلقي مطالب وشكاوى ومقترحات المواطنين في كل القطاعات.

وتبادل المحافظ الحوار مع المواطنين بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى مركز ناصر ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي بجانب قرى مركز ببا، حيث حازت بني سويف على مركزين ضمن هذه المرحلة، مشيرًا إلى استجابة الدولة لمطالب إدراج بني سويف ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" بمرحلتها الثالثة، وذلك يجسد على أرض الواقع اهتمام الحكومة ومسارعتها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية لصعيد مصر.

واستمع المحافظ لكل المشكلات والمطالب التي قام باستعراضها الموطنون، والتي شملت قطاعات خدمية وحيوية بـ 5 قرى رئيسية وتوابعهم وهم قرى: الحمام والحرجة والمنصورة ومنشأة هديب وبني خليفة، حيث أشار محافظ بني سويف إلى أن معظم تلك المطالب تم إدراجها ضمن المشروع القومي للتطوير خاصة مشروعات الصرف الصحي والطرق والصحة، موجهًا رئيس المدينة ببحث بعض الشكاوى الأخرى وإمكانية الاستجابة لمطالب المواطنين، مطالبا بإعلام المواطن بالحلول المنفذة.

وأفاد رئيس المدينة بأن بعض المطالب التي تم طرحها اليوم هي ضمن خطة التطوير التي يتابعها المحافظ شخصيا، وبعضها تم تلبيته بالفعل، حيث قد تم رصدها عن طريق وحدة الرصد ولجنة شؤون القرى، والتي أمر المحافظ ببحثها وإمكانية توفير الحلول لها، ضاربا عددا من الأمثلة: حيث تم تلبية مطلب الأهالي بشأن رصف طريق الحرجة- ديمو والذي تم إدراجه بالفعل ضمن خطة القرى الأولى بالرعاية، وكذا تم التواصل مع البنك الأهلي لتوفير ماكينة ATM تخدم قرى مجلس قروية الحمام، وجاري اتخاذ خطوات إجرائية هامة بشأن مشكلة مركز شباب المنصورة وغيرها من المشكلات التي تم اتخاذ ما يلزم حيالها.
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)
محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز ناصر (صور)

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