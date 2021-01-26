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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: نأمل فى تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة بعقلانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:26 م
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" الثلاثاء، عن أمل بلاده أن تستطيع الحكومة الأمريكية الجديدة التعامل مع الصين والعلاقات الصينية- الأمريكية بموضوعية وعقلانية.

وقال "جيان"- في تصريح اليوم- إن الصين والولايات المتحدة، كدولتين كبيرتين، تتقاسمان اهتمامات مشتركة كثيرة في الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم وتعزيز التنمية والرخاء في العالم، وتتحملان مسئوليات خاصة ومهمة.

وأضاف "جيان"، "سوف تستفيد الصين والولايات المتحدة من التعاون وتخسران من المواجهة. التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة للجانبين".

وتابع "جيان" أنه "خلال الأعوام القليلة الماضية ارتكبت إدارة ترمب السابقة أخطاء توجيهية، حيث عاملت الصين كمنافس استراتيجي أو حتى تهديد.

وتبنت سلسلة من الأفعال الخاطئة التي تدخلت في شئون الصين الداخلية، وأضرت بمصالح الصين، ما فرض وضعًا خطيرًا غير عادي في العلاقات الصينية الأمريكية لم نشهده منذ تأسيس علاقات دبلوماسية بين الجانبين، وهذا لا يصب في المصالح الجوهرية لشعبي البلدين".

وأشار "جيان" إلى أن الصين تأمل أن تتعامل الإدارة الجديدة مع الصين والعلاقات الصينية- الأمريكية بطريقة موضوعية وعقلانية، وأن تتبنى سياسة إيجابية وبناءة تجاه الصين، وأن تلتقي الصين في منتصف الطريق، وأن تركز على التعاون وإدارة الخلافات، وأن تدفع العلاقات الصينية- الأمريكية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمستقرة.
وحول توقيع الصين ونيوزيلندا رسميًا بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" أن ترقية الاتفاقية تعكس عزم الجانبين الثابت على دعم التعددية والتجارة الحرة من خلال الإجراءات العملية.
وأكد "جيان" استعداد الصين للعمل مع نيوزيلندا والدول الأخرى لدعم العولمة الاقتصادية دائمًا، وتعزيز تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، وبذل الجهود لتعزيز الانفتاح للقواعد والأنظمة والإدارة والمعايير، ومواصلة بناء بيئة موجهة نحو السوق والتجارة الدولية، وإضفاء المزيد من القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي العالمي، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح بشكل مشترك.

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