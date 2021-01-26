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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مستشفى قها للعزل يبدأ تطعيم الطاقم الطبي بلقاح كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:44 م
تطعيم الطاقم الطبي
تطعيم الطاقم الطبي بلقاح كورونا
كتب صلاح حسنى
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بدأ مستشفى قها للعزل الصحي في تطعيم طاقمه الطبي بلقاح فيروس كورونا ضمن خطة وزارة الصحي لتطعيم الطاقم الطبي بمستشفيات العزل.

وأشار المهندس رضا عرفات، رئيس قسم الصيانة بالمستشفى والملقب بـ"دينامو المستشفى"، والذي حصل على اللقاح، إلى أنه عبارة عن حقنة تم أخذها في الذراع، لأن اللقاح عبارة عن جرعتين بين الأولى والثانية 21 يوما، مشيرا إلى أنه لم يشعر بأي أعراض عند تلقيه اللقاح، معربا عن تفاؤله بالمصل الذي أقرته وزارة الصحة.

كما تلقى داخل المستشفى اللقاح الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث تعد جرعة اللقاح الأولى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتلقى من بعده الفريق الطبي جرعة اللقاح بالمستشفى.

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