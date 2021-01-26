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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد جامعة طنطا يزور جامعة جيبوتي لبحث سبل التعاون

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:51 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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التقى الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة جيبوتي الدكتور جامع محمد حسن بمقر الجامعة بدولة جيبوتى، بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر بدولة جيبوتي، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.

من جانبه، اصطحب رئيس جامعة جيبوتي الدكتور محمود ذكى والوفد المرافق له فى جولة تفقدية داخل كليات الهندسة والطب والعلوم الانسانية والعلوم والقانون بمجمع الكليات، للوقوف على الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة داخل الجامعة.

و￼أوضح رئيس جامعة طنطا، استعداد جامعة طنطا التام للتعاون مع جامعة جيبوتى، بدعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موضحًا أنه تم عمل جلسة مباحثات مشتركة لمدة ثلاث ساعات ‏لبحث التفاصيل النهائية للتعاون المشترك بين جامعتي طنطا وجيبوتي، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي اليوم بمقر السفارة المصرية في دولة جيبوتي.
وفد جامعة طنطا يزور جامعة جيبوتي لبحث سبل التعاون
وفد جامعة طنطا يزور جامعة جيبوتي لبحث سبل التعاون
وفد جامعة طنطا يزور جامعة جيبوتي لبحث سبل التعاون
وفد جامعة طنطا يزور جامعة جيبوتي لبحث سبل التعاون

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