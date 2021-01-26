بدء تطعيم أول طبيب بمستشفى عزل كفر الزيات بلقاح كورونا (صور)

أعطت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إشارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية والبدء بتطعيم أول طبيب بمستشفى عزل كفر الزيات.وأوضحت وزارة الصحة أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم البدء اليوم فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، وذلك بمستشفى العزل بكفر الزيات فقد تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد الدكتور عبد العال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح.