اليوم.. «الكاثوليكية» تُطلق البث المباشر الأسبوعي

ويشتمل البث على 8 برامج هي: "كلمة اليوم - كلمات القديسة تريزة- الكنيسة الكاثوليكية في اسبوع- عرفت اربي- قصص الكتاب المقدس- خطوات يسوع- الحياة أيقونة- صلاة المشروع الرعوي".





يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الثلاثاء، البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي، الذي يعاد في تمام الساعة 9 مساءً.