تصادم قطار قصب السكر بأسوان بسور مدرسة وانقلاب إحدى عرباته (صور)

شهدت مدينة السباعية بأسوان تصادم أحد جرارات قطار قصب السكر بسور مدرسة من الخلف، وانقلاب إحدى عرباته، إثر انحرافه عن مساره.تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أحد جرارات قطار القصب بمدينة السباعية بسور مدرسة من الخلف، وانقلاب إحدى العربات المحملة بمحصول قصب السكر، إثر انحرافه عن مساره، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وفتح الطريق مرة أخرى.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.