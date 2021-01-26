26596 إجمالى إصابات كورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، فيما تم شفاء 268 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الإثنين- أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و596 حالة، بينها 1750 وفاة، و20 ألفا و680 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.