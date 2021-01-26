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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

دفاع حنين حسام بعد إخلاء سبيلها: سبق الفصل في القضية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:00 م
حنين حسام
حنين حسام
محمد عيسى
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قال حسين البقار، محامي فتاة التيك توك حنين حسام، عقب صدور قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها بكفالة مالية، إنه طالب هيئة المحكمة أثناء جلسه تجديد حبسها، اليوم، بإخلاء سبيل موكلته؛ نظرًا لعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

أضاف البقار، لـ«الدستور»، أنه يثق في القضاء المصري الذي يعطي دائمًا دروسًا في تطبيق العدالة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل حنين حسام ومودة الأدهم بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.

تبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

كانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.

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