عضو بـ«الشيوخ» عن تدخلات الكونجرس: «لن نقبل وصاية من أحد»

أدان عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي، معتبرا أنه مرفوض جملة وتفصيلا، لأن مصر دوله عريقة وذات سيادة.وأضاف «فهمي» في بيان له اليوم، أن هناك لوائح وقوانين داخل الدولة يجب أن تحترم وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، قائلا: «لن نقبل تدخل أي جهة خارجية أو وصاية من أحد».ورفض أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية، لافتا إلى أنه ليس لدينا معتقلين سياسين في مصر لكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة.