رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ألم رصاص» أول رواية تتحدث عن مرضى فيبروميالجيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:14 م
ألم رصاص
ألم رصاص
نعمات مدحت
طباعة
أصدرت دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، حديثًا، الرواية الثالثة للكاتبة نرمين عِشرة بعنوان "ألم رصاص"، حيث تتحدث عن الأوجاع الخفية التي تدمر الجسد والنفس دون أن يشعر المحيطون، وسبل مداواتها.

وتعد "ألم رصاص" أول رواية تتحدث عن معاناة مرضى "فيبروميالجيا"، الذي يعرف بأنه اضطراب الألم المزمن أو الألم العضلي أو الألم العضلي الليفي، وهو مرض غامض يصعب تشخيصه في كثير من الأحيان بسبب عدم ظهوره في التحاليل والأشعة برغم كثرة ما يسببه من آلام في مختلف أنحاء الجسد، فضلًا عن الأوجاع النفسية.

تدور أحداث الرواية حول صحفية متخصصة في الحوادث تتعرض لأزمات نفسية شاقة في حياتها الشخصية وتصاب بمرض فيبروميالجيا الذي يصعب تشخيصه من قبل الأطباء ويظنه المحيطون بها مجرد تعب نفسي، في الوقت الذي يجب أن تظهر فيه في أفضل حالاتها لتستطيع أداء عملها الذي يتطلب المزيد من الجهد الجسدي والنفسي.

تلاحق البطلة عدة حوادث وتتطرق إلى أبعاد الجريمة ودوافع المجرم وتبحث عن المشكلات الحقيقية التي تتسبب في ارتكابها، في حين تواجه مشكلاتها الأسرية والصحية بروح مرهقة، حتى تقابل الطبيب المتخصص الذي يستطيع تشخيص مرضها ويسعى لعلاجها.

ترصد الرواية مشكلات المجتمع الذي يعاني عامة من أوجاع خفية سواء نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية ولا يشعر بها أحد، حتى تصل بهم إلى ارتكاب الجرائم والقتل والانتحار، ويبقى الحب هو الأمل في استعادة الحياة الطبيعية المفعمة بالأمل والطاقة والسعادة.

وكتبت المؤلفة في كلمة الغلاف: "كثير منا يقتله الألم مئات المرات يوميًا بسبب قذائف رصاص خفية أطلقت من الأفواه والعيون، فاخترقت أرواحنا قبل أجسادنا، وظلت تدمرنا رويدًا رويدًا دون أن يشعر بنا أحد، كعادتنا البشرية لا ندرك مرارة التجربة دون أن نمر بها ولا نصدق دون أن نرى، وأغفلنا عن أننا مهما بلغت معرفتنا لا نرى كل شيء، وربما لا نرى مطلقًا.. ويبقى الحب هو الأمل في إزالة الرصاص ومداواة الجروح وتطييب الآلام".

وتعد تلك الرواية الثالثة للكاتبة نرمين عِشرة بعد أن أثارت حالة من الجدل في روايتها الأولى "امرأة لا تكتفي" التي تتناول الصراعات البشرية التي تقبع داخل الإنسان، والحرب الدائرة على مدار الحياة بين اللذات المختلفة، والحرب بين الروح والجسد، العقل والقلب، وروايتها الثانية العاطفية "أحببتك قبل أن أراك" التي تتحدث عن التخاطر وقوة العقل الباطن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مخطط تطوير السكك الحديدية فورا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

الصور

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»

«ألم رصاص» أول رواية تتحدث عن مرضى فيبروميالجيا