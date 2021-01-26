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الثقافة

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:19 م
نادى أدب السويس
نادى أدب السويس
جمال الشرقاوي
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ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة السويس، ناقش نادى أدب السويس عدة محاور فى ندوته الأسبوعية، والتي جاء المحور الأول بها للأديب والناقد ياسر محمود بعنوان "قراءة إبداعية للمجموعة القصصية" للأديب محمد أيوب "شارع 217 سابقا"، أما المحور الثاني فقد جاء بعنوان "ثقافة المرحلة بين تنمية الوعي والفكر المضاد" للأديبة المتميزة د. فاطمة يوسف عبدالغني، وقد تحدث ياسر محمود في المحور الأول للندوة عن المجموعة القصصية للأديب والقاص محمد أيوب، حيث أشار إلى عالمه القصصي الخاص وتميزه بطرح موضوعاته بشكل اجتماعي محمل بفكر فلسفي تجاه العالم المحيط له، هذا بخلاف بحث القاص الدائم في معظم قصص المجموعة عن الحب والعدل والتعايش بسلام ونبذ العنف والأنانية لخلق عالم مثالي يستوعب الجميع بداخله.

وأشاد ياسر محمود بالكاتب بوصفه أديبًا صاحب رؤية وفكر استطاع من خلال قصص المجموعة أن يعبر بفكره عن مشكلات الواقع والتعبير عن مرحلته بكل معطياتها في مشهدية إبداعية فريدة.

أعقب ذلك المحور الثاني "ثقافة المرحلة بين تنمية الوعي والفكر المضاد" حيث تحدثت فيه د. فاطمة يوسف عبدالغني قائلة إن ثقافة المرحلة هي من أهم المراحل التاريخية في تاريخ مصر الآن من حيث المخاطر المحيطة بها، والتحديات التي تواجهها من عدة محاور في ظل تطبيق الدولة خططًا تنموية كبيرة تحتاج إلى فرض إجراءات وقائية ووعي وطني ضد الفكر المضاد، للحفاظ على هذه الإنجازات واستكمال الخطط العملاقة التي قطعت فيها الدولة شوطًا طويلًا.

وأشارت دكتورة فاطمة يوسف لاحتياج الدولة إلى طرح حلول عاجلة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع، وقالت إن تنمية الوعي الوطني شعار المرحلة الآن، تخلل ذلك مداخلات من بعض السادة الحضور، وقد أدار المحاورة الشاعر عزت المتبولي، أعقب ذلك أمسية إبداعات لأدباء وشعراء السويس وقد أدارها الشاعر فوزي محمود.

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