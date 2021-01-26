كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، اجتماعًا مع لاعبيه في قاعة المحاضرات عقب تناول الغداء قبل ساعات من مواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء اليوم علي استاد الدفاع الجوي.





وشهد الاجتماع تحذيرًا شديد اللهجة من الاندفاع في الرد علي استفزازت بعض لاعبي بيراميدز، سواء في الالتحامات أو محاولة إظهار أي مهارات فردية وتحديدًا من رمضان صبحي، الذي سيلعب وهو تحت تأثير نفسي وعصبي وقد يتهور في أي رد فعل بسبب الهجوم الدائم من الجماهير عليه بعد رحيله عن الفريق.



