البابا فرنسيس: كلمة الله تعزّينا وتشجّعنا

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "كلمة الله هي الترياق ضدّ الخوف من الوحدة إزاء الحياة؛ في حديثه إلينا، يذكرنا الرب أننا في قلبه، وثمينين في عينيه، وبأنّه يحفظنا في راحة يديه".وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة: "أنَّ كلمة الله تعزّينا وتشجّعنا. في الوقت نفسه، تثير فينا مشاعر التوبة، تهزّنا، وتحرّرنا من شلل الأنانية. لأنها تملك القوّة بأن تبدّل الحياة، وتنقل من الظلام إلى النور. هذه هي قوّة كلمته".