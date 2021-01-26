حكومة الاحتلال: لا حالات خطيرة بين الإسرائيليين الذين تلقوا لقاح فايزر

قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل: التي طعمت بالفعل وبشكل كامل أكثر من ستة في المئة من السكان بجرعتي لقاح فايزربيونتيك، لم تسجل بينهم حالة واحدة خطيرة حتى في الوقت الذي قفزت فيه الإصابات بين السكان الآخرين.وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين أمام لجنة برلمانية: إن عدد الإصابات الجديدة ودخول الحالات الخطيرة أو الحرجة للمستشفيات بسبب تداعيات كوفيد-19 بلغ الآن أرقاما قياسية.لكنه قال إنه:"ليس هناك اعتلال خطير"، حسب علمه، بين الإسرائيليين المؤهلين لشهادة التطعيم وهي شهادة تصدرها الدولة بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وهي المرحلة التي تقول عندها شركة فايزر إن اللقاح يكون فعَالا بنسبة 95 في المئة.وقال إدلشتاين إن 0.014 أصيبوا بأنماط أخف من كوفيد-19.وبدأت إسرائيل ما صار أسرع توزيع للقاحات بالمقارنة بعدد السكان ضد فيروس كورونا المستجد مستخدمة اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.وطبقا لأرقام وزارة الصحة فقد تلقى 23 في المئة الجرعة الأولى وتلقى أكثر من ستة في المئة الجرعة الثانية التي تُعطى بعد ما بين 21 و28 يوما من الأولى.وتلقي إسرائيل باللائمة على السلالات الأسرع انتشارا والتي نشأت في الخارج في انتكاس محاولاتها لوقف تفشي الفيروس.وبعد أسبوع من بدء التطعيم فرضت إسرائيل ثالث عزل عام فيها، والذي يقول مسؤولون إن من الممكن أن تكون هناك حاجة لتمديده حتى فبراير.