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الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:17 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
جمال عاشور
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فى إطار مجموعة الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، عُقد ملتقى ثقافي أدبي فني بقصر ثقافة أسيوط تحت عنوان "المسرح من النص إلى العرض" قدمها الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، والمخرج المسرحي الفنان خالد أبوضيف، بحضور نخبة من كبار أدباء الصعيد، وعلى رأسهم الأديب أشرف عكاشة والشاعرة سامية ربيع والقاص عاطف العزازى وبمشاركة متميزة لنخبة من المواهب الأدبية الشابة.

وقدم أبوضيف رؤية جوهرية حول المسرح وأهم مقومات نجاح العرض المسرحي من خلال خبرته وتجاربه المسرحية المتميزة، وشرحًا مفصلًا عن الخطوات الأساسية بداية من النص المسرحي واختيار الممثل وتشكيل الأدوار المسرحية وأيضًا الموسيقى التصويرية والأشعار والألحان والغناء، والتدريبات خلال البروفة المسرحية ومناقشة النص المسرحي، وسط تواصل الأحداث مع الممثل حتى يتم إخراج العمل المسرحي على أكمل وجه، واختتم الأسيوطي ببعض اللمحات من مراحل تطور النص المسرحي خلال الآونة الأخيرة.

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