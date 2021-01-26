ننشر أسماء مصابي حادث تصادم بأسوان

ينشر ''الدستور'' أسماء الـ8 مصابين بحادث تصادم ميكروباص أجرة وأخرى، مساء اليوم الثلاثاء، عند كوبري السلسلة بمنطقة فارس التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان وهم:'' فتحية. م. ع'' تبلغ من العمر 70 عامًا، و'' محمود. ف. أ'' يبلغ من العمر 28 عامًا، و'' عمرو. م. ب '' يبلغ من العمر 51 عامًا، و'' أحمد. ع. م'' يبلغ من العمر 81 عامًا، بالإضافة إلى '' محمود. ع'' يبلغ من العمر 23 عامًا، و'' رجاء. ع. ك'' تبلغ من العمر 63 عامًا، و'' خالد. إ. د'' يبلغ من العمر 49 عامًا''.وقع حادث تصادم ميكروباص أجرة وأخرى، مساء اليوم الثلاثاء، عند كوبري السلسلة بمنطقة فارس التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.تلقي اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص، بكوبري السلسلة بمنطقة فارس التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.