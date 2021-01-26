أول تحرك برلماني بشأن مشروع «عين القاهرة» الترفيهي

تقدمت شيماء حلاوة عضو مجلس النواب، بأول طلب إحاطة بشأن المشكلات المترتبة على إنشاء مشروع «عين القاهرة» الترفيهي.وأوضحت في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، أن هناك بعض المشكلات التي تترتب على البدء في إنشاء مشروع «عين القاهرة» الترفيهي بمنطقة حي الزمالك في القاهرة.وأردفت: «المشروع عبارة عن إنشاء أكبر عجلة سياحية وترفيهية دوارة في قارة إفريقيا بارتفاع يصل إلى 120 متر عن سطح الأرض بمنطقة حي الزمالك الواقع بمحافظة القاهرة، على سند من القول أن ذلك المشروع الذي وإن كان يعد نتاج لفكر استثماري ومشروع جديد سيصبح رمزا حضاريا يتيح مشاهدة بانورامية للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر ما يترتب عليه إدخال عملة صعبة».وأضافت: «إلى جانب عدم وضوح الدراسات التي قد تمت مسبقًا للمشروع وتتعلق بالحالة المرورية والوضع البيئي الذي سيتغير بلا أدنى شك جراء إنشاء ذلك المشروع العملاق، كما أن القائمين عليه قد تناسوا تمامًا العديد من القضايا الهامة لاستكمال المشروع وعلى رأسها اختيار موقع مناسب للمشروع بدلًا من منطقة سكنية مكتظة بالمواطنين، كما أن مشاهدة معالم النيل وضفافه أيضا يكون من خلال برج القاهرة (الواقع على بعد حوالى ٢٠٠ متر من موقع المشروع) الذي ينفرد هو الأخر بهذا المشهد».وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية مع ضرورة حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لاستيضاح الأمر.