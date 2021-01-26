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أيام زمان

«خلافات ودعاوى قضائية».. حكايات سعاد حسني وأخوتها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:38 م
سعاد حسني
سعاد حسني
وائل توفيق
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نشبت خلافات بين سعاد حسني وشقيقتها الفنانة نجاة الصغيرة، وبين شقيقهما الذي رفع عليهما دعوى قضائية يطلب منهن نفقة شهرية.

وكشفت جانجاه شقيقة الفنانتين، عن الأزمة التي بينهن، وقالت في تصريحات لصحفية "لإندبندنت عربية"، أن الفنانة نجاة ضيعت حق الفنانة سعاد حسني كاملًا، وركزت كل همها على مصلحتها الخاصة فقط.

وكان هناك مشروع سينمائي بين نجاة الصغيرة وسعاد حسني عام 1968، لكنه توقف فجأة، ولفتت جانجاه حسني، إلى أن نجاة الصغيرة لو كانت تعلم بأن سعاد حسني معها في نفس الفيلم، ما كانت لتوافق على ذلك.

وقالت الفنانة نجاة الصغيرة، في حوارها بمجلة "الموعد" عام 1968، إنها كانت تساعد الفنانة سعاد حسني على تجاوز أزماتها، فقد أقدمت على المشاركة معها في فيلم واحد، يؤديان فيه دور أختين، بالإضافة إلى أنها كانت تضحي ولا تشتكي في سبيل أن تنقذ شقيقتها الفنانة سعاد حسني.

وقام نبيل محمد حسني شقيق كلًا من الفنانة سعاد حسني وشقيقتها المطربة نجاة الصغيرة وأخويهما عز الدين وسامي برفع دعوة قضائية ضدهما أمام محكمة عابدين للأحوال الشخصية في منتصف الستينات.

وطلب "نبيل" منهم الحصول على نفقة شهرية لفترة، لأنه فقير ولا يملك ما يفتح به محل ليزاول مهنته التي يعمل بها "خطاط"، وأنه في حاجة إلى مساعدة إخوته وهم من أهل الغنى واليسار في التمثيل والغناء، وكان شقيقهم قد قال في دعواه بأن أخوته الأربعة تنكروا له وهو أخوهم الفقير المعوز.

وأًصدرت محكمة عابدين قرارًا برفض هذه الدعوى لأن "نبيل" سليم الجسم وليس به عاهة تمنعه من الكسب، والنفقة تفرض للعاجز عن الكسب، وهذا العجز يكون بالصغر والأنوثة والمرض المزمن.

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