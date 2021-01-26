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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

هزم ملك الفرس بالصلاة.. من هو القديس يعقوب أسقف نصيبين؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:36 م
القديس يعقوب أسقف
القديس يعقوب أسقف نصيبين
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين.

وفقا لكتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، فإنه في مثل هذا اليوم من سنة 338 م تنيح القديس يعقوب أسقف نصيبين. وهو ولد بمدينة نصيبين وتربي فيها وكان سرياني الجنس. واختار منذ صباه سيرة الرهبنة. فلبس مسحا من الشعر بتقي به حر الصيف وبرد الشتاء. وكان طعامه نبات الأرض وشرابه الماء فقط. لذلك كان نحيلا جدا، ولكن كانت نفسه نامية مضيئة ولهذا استحق نعمة النبوة وعمل المعجزات. فكان يخبر الناس بما سيكون قبل حدوثه.

وأضاف: "لما شاعت فضائله اختير أسقفا على مدينة نصيبين، فرعي رعية المسيح احسن رعاية، وحرسها من الذئاب الأريوسية، وكان أحد المجتمعين في مجمع نيقية سنة 325 م، ووافق علي طرد ونفي اريوس. ولما حاصر سابور ملك الفرس مدينة نصيبين، جلب الله بصلاة هذا القديس علي الجنود سحابة من الزنانير والناموس فجمحت الخيول والفيلة، وقطعت مرابطها وانطلقت تعدو هنا وهناك، فخاف ملك الفرس وارتد بجنوده عن المدينة، ولما اكمل القديس جهاده الحسن رحل".

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